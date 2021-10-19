Юрист Шакина прокомментировала решение правительства о выплатах семьям с детьми

Управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина положительно оценила дополнительные меры поддержки семей с детьми, принимаемые правительством России.

В беседе с «Известиями» она заявила, что эти меры в целом позволяют повысить уровень благосостояния семей, улучшить условия проживания, воспитания и обучения детей.

Шакина напомнила, что по достижении ребёнком возраста трёх лет прекращается выплата пособия по уходу за ним и, соответственно, дополнительные меры поддержки государства позволяют не допустить снижения уровня содержания несовершеннолетнего.

Она также указала, что большое количество семей не получают алименты от второго родителя на воспитание и содержание ребёнка. Выплаты позволяют таким семьям компенсировать недостаток участия второго родителя.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств в размере 28,3 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трёх до семи лет.