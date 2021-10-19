Кабмин выделит дополнительно 28,3 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств в размере 28,3 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трёх до семи лет.

Соответствующее решение принято в рамках указа президента России Владимира Путина.

«Речь идёт о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Сейчас такими выплатами обеспечено не менее 2,7 млн детей», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В 2021 году правительство уже направило 276 млрд рублей на эту меру поддержки из резервного фонда.

На прошлой неделе Мишустин заявил, что кабмин выделит ещё около 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям с детьми в возрасте до трёх лет.