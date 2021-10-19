В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на российских курортах на Новый год

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский заявил, что только половина средств размещения определилась с ценами для туристов на предстоящие новогодние каникулы.

Остальные назовут цены только в первых числах ноября, и они, вероятно, будут на 10% выше, чем в прошлом сезоне, отметил эксперт в беседе с НСН.

«Цены подросли повсеместно… В Сочи более ярко выраженный рост цен, где-то в пределах 15—18%. Крым несколько выделяется ввиду более ограниченного зимнего предложения. Рост цен там составляет 10—15%. Но то, что нашим гражданам придётся заплатить в этот Новый год несколько больше, чем в предыдущем, очевидно», — сообщил Уманский.

Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.