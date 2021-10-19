В Совфеде отметили попытки «оппонентов» России адресно дестабилизировать ситуацию в стране

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Зарубежные оппоненты России настроены на активное использование интернета для дестабилизации российской политической системы и её изменения, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела страны Андрей Климов.
В Совфеде отметили попытки «оппонентов» России адресно дестабилизировать ситуацию в стране
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Имеющиеся в комиссии данные позволяют говорить о настойчивом желании наших зарубежных оппонентов и их местных ставленников всё более активно использовать виртуальное пространство», — сказал он во время заседания комиссии.

Кроме того, речь идёт об использовании цифровых платформ, коммуникационных средств для «адресной работы» по дестабилизации отечественной политической системы и изменения основ конституционного строя страны.

Также, по словам Климова, «оппоненты» намерены повлиять на кадровый состав органов власти и управления в интересах «иностранных центров», которые провозгласили Россию своим главным противником, сообщает РИА Новости.

В сентябре в МИД России заявили, что американские цифровые гиганты злоупотребляют отсутствием регулирования их деятельности на уровне международного права.

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