В Совфеде отметили попытки «оппонентов» России адресно дестабилизировать ситуацию в стране
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«Имеющиеся в комиссии данные позволяют говорить о настойчивом желании наших зарубежных оппонентов и их местных ставленников всё более активно использовать виртуальное пространство», — сказал он во время заседания комиссии.
Кроме того, речь идёт об использовании цифровых платформ, коммуникационных средств для «адресной работы» по дестабилизации отечественной политической системы и изменения основ конституционного строя страны.
Также, по словам Климова, «оппоненты» намерены повлиять на кадровый состав органов власти и управления в интересах «иностранных центров», которые провозгласили Россию своим главным противником, сообщает РИА Новости.
В сентябре в МИД России заявили, что американские цифровые гиганты злоупотребляют отсутствием регулирования их деятельности на уровне международного права.