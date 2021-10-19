Посол Республики Корея посетит Екатеринбург с рабочим визитом

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Посол Республики Корея Ли Сок Пэ посетит Екатеринбург с рабочим визитом.
Посол Республики Корея посетит Екатеринбург с рабочим визитом
  • ©Посольство Республики Корея в РФ

Об этом сообщает URA.RU.

«Целью визита является ознакомление с потенциалом Уральского федерального округа для развития двусторонних российско-корейских отношений по всем направлениям», — заявили в посольстве Республики Корея в России.

Отмечается, что Ли Сок Пэ приедет в Екатеринбург 1 ноября. В рамках поездки запланированы встречи с руководством УрФО, Свердловской области и Сбербанка.

Ранее ИА «Удмуртия» передавало, что в Удмуртии обсудили вопросы сотрудничества с Францией в сфере сельского хозяйства.

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