В Нижневартовске заблокировали четыре сайта по продаже справок об отсутствии COVID-19

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В Нижневартовске сотрудники прокуратуры обнаружили четыре сайта, где продавались поддельные справки об отсутствии у человека коронавируса.
В Нижневартовске заблокировали четыре сайта по продаже справок об отсутствии COVID-19
  • РИА Новости

Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Нижневартовска в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила четыре сайта, на которых предлагалось приобрести за плату поддельные справки об отсутствии у человека коронавируса. Прокуратура направила в суд административные исковые заявления и потребовала признать распространяемую на сайтах информацию запрещённой», — уточнили в ведомстве.

К настоящему времени доступ к сайтам заблокирован.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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