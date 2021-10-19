В Нижневартовске заблокировали четыре сайта по продаже справок об отсутствии COVID-19

В Нижневартовске сотрудники прокуратуры обнаружили четыре сайта, где продавались поддельные справки об отсутствии у человека коронавируса.

Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Нижневартовска в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила четыре сайта, на которых предлагалось приобрести за плату поддельные справки об отсутствии у человека коронавируса. Прокуратура направила в суд административные исковые заявления и потребовала признать распространяемую на сайтах информацию запрещённой», — уточнили в ведомстве.

К настоящему времени доступ к сайтам заблокирован.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.