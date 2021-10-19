В Нижневартовске заблокировали четыре сайта по продаже справок об отсутствии COVID-19
- РИА Новости
Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Прокуратура Нижневартовска в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила четыре сайта, на которых предлагалось приобрести за плату поддельные справки об отсутствии у человека коронавируса. Прокуратура направила в суд административные исковые заявления и потребовала признать распространяемую на сайтах информацию запрещённой», — уточнили в ведомстве.
К настоящему времени доступ к сайтам заблокирован.
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