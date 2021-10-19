Мишустин заявил о необходимости продлить санитарные правила по COVID-19
- РИА Новости
«Ситуация такова, что санитарные правила по коронавирусу нужно продлить. Это очень важно для оперативного противодействия распространению инфекции», — сказал он в рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
RT вёл трансляцию мероприятия.
Также глава правительства поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой обратиться к президенту с просьбой ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.