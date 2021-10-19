Мишустин заявил о необходимости продлить санитарные правила по COVID-19

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости продлить санитарные правила, введённые для борьбы с коронавирусом.
Мишустин заявил о необходимости продлить санитарные правила по COVID-19
  • РИА Новости

«Ситуация такова, что санитарные правила по коронавирусу нужно продлить. Это очень важно для оперативного противодействия распространению инфекции», — сказал он в рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

RT вёл трансляцию мероприятия.

Также глава правительства поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой обратиться к президенту с просьбой ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить