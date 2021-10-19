В Кремле высказались о возможности поголовных выплат за вакцинацию от коронавируса
- РИА Новости
По словам официального представителя Кремля, в некоторых регионах страны уже практикуются различные поощрения в виде розыгрышей призов.
«Безусловно, все методы хороши, чтобы увеличить количество вакцинированных. Но вряд ли здесь возможна какая-то поголовная оплата… Никогда не слышал, чтобы кто-то о такой программе (поголовных выплатах. — RT) говорил», — сказал Песков.
По информации канала «Москва 24», первый розыгрыш однокомнатных квартир в рамках акции по стимулированию вакцинации «Вакцина — твой ключ к здоровью!» от Московской торгово-промышленной палаты пройдёт 27 октября.
Розыгрыши будут проходить по средам в течение пяти недель, всего будет разыграно десять квартир в Москве.
В России за прошедшие сутки зафиксировано 33 740 новых случаев коронавирусной инфекции.