В Кремле высказались о возможности поголовных выплат за вакцинацию от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поголовные выплаты россиянам за вакцинацию от COVID-19 вряд ли возможны.

По словам официального представителя Кремля, в некоторых регионах страны уже практикуются различные поощрения в виде розыгрышей призов.

«Безусловно, все методы хороши, чтобы увеличить количество вакцинированных. Но вряд ли здесь возможна какая-то поголовная оплата… Никогда не слышал, чтобы кто-то о такой программе (поголовных выплатах. — RT) говорил», — сказал Песков.

По информации канала «Москва 24», первый розыгрыш однокомнатных квартир в рамках акции по стимулированию вакцинации «Вакцина — твой ключ к здоровью!» от Московской торгово-промышленной палаты пройдёт 27 октября.

Розыгрыши будут проходить по средам в течение пяти недель, всего будет разыграно десять квартир в Москве.

В России за прошедшие сутки зафиксировано 33 740 новых случаев коронавирусной инфекции.