В Кремле прокомментировали ситуацию с допуском иностранных вакцин в Россию
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Такие действия возможны только в общем формате, в обоюдном формате», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что, согласно опросу, более трети россиян считают, что обязательная вакцинация является единственной мерой, способной остановить пандемию коронавирусной инфекции. При этом чуть более 30% респондентов выразили мнение, что для стабилизации обстановки нужны «более жёсткие меры».