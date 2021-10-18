Опрос показал, какие меры россияне считают важными для борьбы с пандемией
- AP
- © Pavel Golovkin
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на результаты опроса, проведённого изданием в социальных сетях.
Из 5 тыс. респондентов 34,5% выступили за обязательную вакцинацию для улучшения ситуации с заболеваемостью.
Ещё треть опрошенных (30,7%) отметили необходимость введения «более жёстких мер». 13,4% считают нужным усовершенствовать программу поощрения вакцинированных россиян.
При этом 21% опрошенных согласны с тем, что существующих мер в России достаточно.
По данным на 18 октября, в России в течение суток выявили 34 325 случаев заболевания коронавирусом, общее число зафиксированных случаев заболевания составляет 8 027 012.