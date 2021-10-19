Володин рассказал о росте числа больных коронавирусом депутатов
- РИА Новости
Об этом Володин заявил в ходе пленарного заседания Госдумы.
«На сегодняшний день 13 депутатов больны ковидом, увеличивается количество тех, кто болеет», — отметил он.
По его словам, доля переболевших депутатов составляет 30%. При этом вакцинацию прошли 62% депутатов.
«Выводы делайте сами», — цитирует его Интерфакс.
12 октября лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не пускать в зал депутатов, не сделавших прививку от COVID-19. Он заявил, что 11 депутатов Госдумы VIII созыва заболели коронавирусом.