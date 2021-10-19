Володин рассказал о росте числа больных коронавирусом депутатов

Короткая ссылка
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что число заболевших коронавирусом депутатов увеличивается, на сегодняшний день COVID-19 подтверждён у 13 парламентариев.
Володин рассказал о росте числа больных коронавирусом депутатов
  • РИА Новости

Об этом Володин заявил в ходе пленарного заседания Госдумы.

«На сегодняшний день 13 депутатов больны ковидом, увеличивается количество тех, кто болеет», — отметил он.

По его словам, доля переболевших депутатов составляет 30%. При этом вакцинацию прошли 62% депутатов.

«Выводы делайте сами», — цитирует его Интерфакс.

12 октября лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не пускать в зал депутатов, не сделавших прививку от COVID-19. Он заявил, что 11 депутатов Госдумы VIII созыва заболели коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить