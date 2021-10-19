Володин рассказал о росте числа больных коронавирусом депутатов

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что число заболевших коронавирусом депутатов увеличивается, на сегодняшний день COVID-19 подтверждён у 13 парламентариев.

Об этом Володин заявил в ходе пленарного заседания Госдумы.

«На сегодняшний день 13 депутатов больны ковидом, увеличивается количество тех, кто болеет», — отметил он.

По его словам, доля переболевших депутатов составляет 30%. При этом вакцинацию прошли 62% депутатов.

«Выводы делайте сами», — цитирует его Интерфакс.

12 октября лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не пускать в зал депутатов, не сделавших прививку от COVID-19. Он заявил, что 11 депутатов Госдумы VIII созыва заболели коронавирусом.