В Подмосковье появятся отдельные полосы дорог для общественного транспорта

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв анонсировал старт пилотного проекта по выделению для общественного транспорта в регионе отдельных полос.

«Есть ещё один вызов, к которому мы приступаем, — это выделенные полосы. Общаясь с жителями, мы видим, что автобусы приходят с опозданием и их прибытие по расписанию возможно, только если есть движение. Если пробка, то тут хоть жди, хоть не жди, его здесь не будет», — цитирует Воробьёва РИА Новости.

По его словам, запуск программы будет осуществляться постепенно в местах, где это представляется возможным.

«Соответствующие ресурсы мы на это предусмотрим», — добавил губернатор региона.

Ранее в Москве анонсировали появление новой трамвайной линии, которая соединит столичные районы Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово. Протяжённость нового маршрута составит 5,7 км.