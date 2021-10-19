В Подмосковье появятся отдельные полосы дорог для общественного транспорта
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«Есть ещё один вызов, к которому мы приступаем, — это выделенные полосы. Общаясь с жителями, мы видим, что автобусы приходят с опозданием и их прибытие по расписанию возможно, только если есть движение. Если пробка, то тут хоть жди, хоть не жди, его здесь не будет», — цитирует Воробьёва РИА Новости.
По его словам, запуск программы будет осуществляться постепенно в местах, где это представляется возможным.
«Соответствующие ресурсы мы на это предусмотрим», — добавил губернатор региона.
Ранее в Москве анонсировали появление новой трамвайной линии, которая соединит столичные районы Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово. Протяжённость нового маршрута составит 5,7 км.