В Москве появится новая трамвайная линия

Новая трамвайная линия, которая появится в Москве, соединит столичные районы Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово. Протяжённость нового маршрута составит 5,7 км.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Так, жители города смогут доехать по новому пути до станций метрополитена «Измайловская» и «Бульвар Рокоссовского».

По словам заместителя директора Института генплана Москвы Игоря Бахирева, в вышеупомянутых частях столицы наблюдается дефицит пропускной системы и возможно увеличение транспортной нагрузки.

Именно поэтому в данном секторе было принято решение организовать новую трамвайную линию.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о развитии железнодорожной инфраструктуры в 2021 году.