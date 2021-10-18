В Москве появится новая трамвайная линия

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Новая трамвайная линия, которая появится в Москве, соединит столичные районы Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово. Протяжённость нового маршрута составит 5,7 км.
В Москве появится новая трамвайная линия
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Так, жители города смогут доехать по новому пути до станций метрополитена «Измайловская» и «Бульвар Рокоссовского».

По словам заместителя директора Института генплана Москвы Игоря Бахирева, в вышеупомянутых частях столицы наблюдается дефицит пропускной системы и возможно увеличение транспортной нагрузки.

Именно поэтому в данном секторе было принято решение организовать новую трамвайную линию.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о развитии железнодорожной инфраструктуры в 2021 году.

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