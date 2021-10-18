В Москве появится новая трамвайная линия
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Так, жители города смогут доехать по новому пути до станций метрополитена «Измайловская» и «Бульвар Рокоссовского».
По словам заместителя директора Института генплана Москвы Игоря Бахирева, в вышеупомянутых частях столицы наблюдается дефицит пропускной системы и возможно увеличение транспортной нагрузки.
Именно поэтому в данном секторе было принято решение организовать новую трамвайную линию.
Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о развитии железнодорожной инфраструктуры в 2021 году.