СК начал проверку из-за вынужденной посадки вертолёта Ми-8 на Таймыре

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Следователи организовали проверку по факту вынужденной посадки вертолёта Ми-8 на Таймыре. Об этом информирует Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.
СК начал проверку из-за вынужденной посадки вертолёта Ми-8 на Таймыре
  • РИА Новости

По данным СК, вертолёт совершил посадку из-за того, что сработал сигнал о пожаре в двигателе. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Вертолёт не получил повреждений.

На борту находились три члена экипажа и восемь пассажиров.

Красноярский следственный отдел на транспорте организовал доследственную проверку.

Ранее в МЧС сообщили, что следовавший в Дудинку вертолёт Ми-8, на борту которого находились 11 человек, совершил вынужденную посадку на Таймыре — в 12 км западнее от вертолётной площадки села Караул.

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