СК начал проверку из-за вынужденной посадки вертолёта Ми-8 на Таймыре
- РИА Новости
По данным СК, вертолёт совершил посадку из-за того, что сработал сигнал о пожаре в двигателе. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Вертолёт не получил повреждений.
На борту находились три члена экипажа и восемь пассажиров.
Красноярский следственный отдел на транспорте организовал доследственную проверку.
Ранее в МЧС сообщили, что следовавший в Дудинку вертолёт Ми-8, на борту которого находились 11 человек, совершил вынужденную посадку на Таймыре — в 12 км западнее от вертолётной площадки села Караул.