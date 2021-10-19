Вертолёт Ми-8 с 11 человеками на борту совершил вынужденную посадку на Таймыре

Вертолёт Ми-8, на борту которого находятся 11 человек, совершил вынужденную посадку на Таймыре. По предварительным данным, никто не пострадал.

РИА Новости

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС, «пострадавших нет, силы МЧС не потребовались». При этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого главка МЧС уточнил, что вертолёт следовал по маршруту Носок — Караул — Дудинка. Посадка прошла благополучно в 12 км западнее от вертолётной площадки Караула. «На борту находились 11 человек», — заявили в ведомстве. В сентябре частный вертолёт Sud-Aviation Gazelle совершил жёсткую посадку в Елизовском районе Камчатского края.