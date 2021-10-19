Вертолёт Ми-8 с 11 человеками на борту совершил вынужденную посадку на Таймыре
- РИА Новости
Как сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС, «пострадавших нет, силы МЧС не потребовались».
При этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого главка МЧС уточнил, что вертолёт следовал по маршруту Носок — Караул — Дудинка.
Посадка прошла благополучно в 12 км западнее от вертолётной площадки Караула.
«На борту находились 11 человек», — заявили в ведомстве.
В сентябре частный вертолёт Sud-Aviation Gazelle совершил жёсткую посадку в Елизовском районе Камчатского края.