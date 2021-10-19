Депутат Бессараб поддержала решение о выделении 28,3 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT решение правительства о выделении дополнительных средств в размере 28,3 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трёх до семи лет.

«Зачастую критерии нуждаемости не достигаются помощью в размере половина прожиточного минимума на ребёнка. Именно в связи с этим, по поручению президента, были введены новые критерии. Если при оказании такой поддержки семья всё равно не достигает уровня нуждаемости в размере один прожиточный минимум и больше на семью, то государство предлагает 75% прожиточного минимума на ребёнка в соответствующем субъекте, если и эта мера не помогает, то в размере одного прожиточного минимума», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что президент «нацеливает» нас на то, чтобы изменить систему мер государственной поддержки таким образом, чтобы задолго до рождения ребёнка и до окончания им школы «российские семьи не нуждались».

«Чтобы они получали все необходимые меры поддержки со стороны государства», — заключила парламентарий.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств в размере 28,3 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трёх до семи лет.

По данным кабмина, речь идёт о ежемесячной выплате, размер которой «зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка».