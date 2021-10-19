РБК: Росстат планирует усовершенствовать методы оценки финансового положения граждан

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Федеральная служба государственной статистики России планирует усовершенствовать методы оценки финансового положения российских граждан. Об этом пишет РБК.
РБК: Росстат планирует усовершенствовать методы оценки финансового положения граждан
  • РИА Новости

Отмечается, что Росстатом на портале госзакупок был размещён контракт на выполнение соответствующей научно-исследовательской работы. В частности, речь идёт о разработке рекомендаций по совершенствованию программ и методов осуществления выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам для развития системы статистических показателей, которые характеризуют финансовое положение и условия жизни различных целевых демографических групп населения.

По данным издания, заявки на участие в конкурсе принимались до 18 октября. Сумма лота составляет более 3,5 млн рублей. В Росстате указали, что соответствующую работу необходимо выполнить к середине декабря 2021 года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что профильные комитеты нижней палаты парламента вместе с правительством проработают вопросы по борьбе с бедностью в России.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил о необходимости свести уровень бедности в стране к минимуму.

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