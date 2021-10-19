РБК: Росстат планирует усовершенствовать методы оценки финансового положения граждан

Федеральная служба государственной статистики России планирует усовершенствовать методы оценки финансового положения российских граждан. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что Росстатом на портале госзакупок был размещён контракт на выполнение соответствующей научно-исследовательской работы. В частности, речь идёт о разработке рекомендаций по совершенствованию программ и методов осуществления выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам для развития системы статистических показателей, которые характеризуют финансовое положение и условия жизни различных целевых демографических групп населения.

По данным издания, заявки на участие в конкурсе принимались до 18 октября. Сумма лота составляет более 3,5 млн рублей. В Росстате указали, что соответствующую работу необходимо выполнить к середине декабря 2021 года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что профильные комитеты нижней палаты парламента вместе с правительством проработают вопросы по борьбе с бедностью в России.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил о необходимости свести уровень бедности в стране к минимуму.