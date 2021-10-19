Полиция задержала подозреваемого в отравлении двух медведей в Челябинске

Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого по делу об отравлении двух медведей в городском зоопарке Челябинска.

«Установлен и задержан местный житель 1989 года рождения. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД России по городу Челябинску.

Полиция продолжает расследование.

В сентябре ветслужба челябинского зоопарка зафиксировала факт отравления бурых медведей Степана и Маши. Из заключения эксперта следует, что гибель животных наступила вследствие отравления.

По факту случившегося в полиции возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК России (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлёкшее его гибель или увечье, совершённое в отношении нескольких животных).

Ранее сообщалось, что челябинские зоозащитники из приюта «Спаси меня» начали выхаживать медвежонка, который чуть не погиб от голода и ран.