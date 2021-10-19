Полиция задержала подозреваемого в отравлении двух медведей в Челябинске

Короткая ссылка
Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого по делу об отравлении двух медведей в городском зоопарке Челябинска.
Полиция задержала подозреваемого в отравлении двух медведей в Челябинске
  • РИА Новости

«Установлен и задержан местный житель 1989 года рождения. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД России по городу Челябинску.

Полиция продолжает расследование.

В сентябре ветслужба челябинского зоопарка зафиксировала факт отравления бурых медведей Степана и Маши. Из заключения эксперта следует, что гибель животных наступила вследствие отравления.

По факту случившегося в полиции возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК России (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлёкшее его гибель или увечье, совершённое в отношении нескольких животных).

Ранее сообщалось, что челябинские зоозащитники из приюта «Спаси меня» начали выхаживать медвежонка, который чуть не погиб от голода и ран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить