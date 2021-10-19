В Совфеде назвали причины сокращения хвойных лесов в России

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Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель назвала некоторые причины уменьшения площади хвойных лесов в России.
В Совфеде назвали причины сокращения хвойных лесов в России
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в интервью «Парламентской газете».

По словам сенатора, раньше в России существовала огромная сеть леспромхозов, в том числе очень крупных хозяйств-миллионников, которые не только заготовляли древесину хвойных пород, но и своевременно восстанавливали лес.

Сегодня такой подход применяют на площадях, которые арендованы крупными лесопромышленными предприятиями. Однако это лишь 22% от общей площади лесов.

В то же время главная причина уменьшения числа хвойных деревьев — лесные пожары, считают эксперты.

Регулярные пожары в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, где преимущественно и растут хвойные леса, вносят весомый вклад в снижение их площадей в масштабе страны.

Ранее интернет-издание «Взгляд» сообщало, что Чукотка присоединилась к экологической инициативе «Сохраним лес».

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