В Совфеде назвали причины сокращения хвойных лесов в России
- РИА Новости
Об этом она рассказала в интервью «Парламентской газете».
По словам сенатора, раньше в России существовала огромная сеть леспромхозов, в том числе очень крупных хозяйств-миллионников, которые не только заготовляли древесину хвойных пород, но и своевременно восстанавливали лес.
Сегодня такой подход применяют на площадях, которые арендованы крупными лесопромышленными предприятиями. Однако это лишь 22% от общей площади лесов.
В то же время главная причина уменьшения числа хвойных деревьев — лесные пожары, считают эксперты.
Регулярные пожары в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, где преимущественно и растут хвойные леса, вносят весомый вклад в снижение их площадей в масштабе страны.
Ранее интернет-издание «Взгляд» сообщало, что Чукотка присоединилась к экологической инициативе «Сохраним лес».