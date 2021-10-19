Глава Минэкономики Финляндии откроет в России форум Finnish Business

Короткая ссылка
Глава Минэкономики Финляндии Мика Линтиля откроет самый большой форум финского бизнеса в России — Finnish Business — 2 декабря в Санкт-Петербурге.
Глава Минэкономики Финляндии откроет в России форум Finnish Business
  • globallookpress.com

«Министр экономики Мика Линтиля откроет десятое юбилейное мероприятие Finnish Business в Санкт-Петербурге 2 декабря. С основными докладчиками выступят мэр города Лахти Пекка Тимонен и главный тренер сборной России по волейболу и Санкт-Петербургского «Зенита» Туомас Саммельвуо», — сообщили РИА Новости в Финско-российской торговой палате.

Главными темами форума в этом году станут цифровизация, строительство, устойчивое развитие и здравоохранение. 

Мероприятие проводится ежегодно с 2011 года при участии более 400 топ-менеджеров России и Финляндии. В прошлом году оно было перенесено из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить