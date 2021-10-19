Глава Минэкономики Финляндии откроет в России форум Finnish Business

Глава Минэкономики Финляндии Мика Линтиля откроет самый большой форум финского бизнеса в России — Finnish Business — 2 декабря в Санкт-Петербурге.

«Министр экономики Мика Линтиля откроет десятое юбилейное мероприятие Finnish Business в Санкт-Петербурге 2 декабря. С основными докладчиками выступят мэр города Лахти Пекка Тимонен и главный тренер сборной России по волейболу и Санкт-Петербургского «Зенита» Туомас Саммельвуо», — сообщили РИА Новости в Финско-российской торговой палате.

Главными темами форума в этом году станут цифровизация, строительство, устойчивое развитие и здравоохранение.

Мероприятие проводится ежегодно с 2011 года при участии более 400 топ-менеджеров России и Финляндии. В прошлом году оно было перенесено из-за распространения коронавирусной инфекции.