В Петербурге отменили Международный образовательный форум и Финский бизнес-форум

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Отменён Петербургский международный образовательный форум. Он должен был пройти 25—27 марта.
В Петербурге отменили Международный образовательный форум и Финский бизнес-форум
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Также не состоится Финский бизнес-форум. Теперь его планируют провести осенью.

«Из-за распространения коронавирусной инфекции перенесён международный бизнес-форум Finnish Business, организацией которого занимается Финско-российская торговая палата», — заявили организаторы.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области запустили горячую линию по ситуации с коронавирусом.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с распространением сообщений о коронавирусе.

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