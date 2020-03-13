В Петербурге отменили Международный образовательный форум и Финский бизнес-форум
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Также не состоится Финский бизнес-форум. Теперь его планируют провести осенью.
«Из-за распространения коронавирусной инфекции перенесён международный бизнес-форум Finnish Business, организацией которого занимается Финско-российская торговая палата», — заявили организаторы.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области запустили горячую линию по ситуации с коронавирусом.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с распространением сообщений о коронавирусе.