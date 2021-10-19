Черноморский флот провёл учение по обороне побережья в Крыму

На полигоне боевой подготовки Опук в Крыму подразделения Черноморского флота и Южного военного округа (ЮВО) провели учение по обороне побережья при высадке морского десанта. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«В рамках учения подразделения морской пехоты ЧФ на БТР-82А под прикрытием авиации и корабельных сил флота произвели высадку из больших десантных кораблей, провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника», — приводит Интерфакс сообщение.

Как уточняется, подразделения соединения береговой обороны ЧФ, а также танковые, артиллерийские и мотострелковые подразделения общевойсковой армии ЮВО осуществили подавление корабельной артиллерии и нанесли удар по десантирующимся.

Ранее сообщалось, что в крупных манёврах с высадкой десанта в Крыму приняли участие более 40 кораблей Черноморского флота.