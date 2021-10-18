Более 40 кораблей задействовали на учениях Черноморского флота в Крыму

В крупных манёврах с высадкой десанта в Крыму приняли участие более 40 кораблей Черноморского флота.

«Экипажи более 40 кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в масштабном двустороннем учении с войсками Южного военного округа на полигоне Опук в Крыму», — сообщает Интерфакс со ссылкой на данные флота.

В ходе манёвров военнослужащие отработали противодиверсионную оборону участка на побережье полуострова и борьбу с морскими штурмовиками и корабельными силами десанта.

Учения проходят в рамках контрольной проверки сил за 2021 год под руководством командующего войсками ЮВО Александра Дворникова. В манёврах были задействованы около 8 тыс. военнослужащих, использовалось 350 единиц техники.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что планы боевой подготовки Вооружённых сил России на 2021 год полностью выполнены. По словам министра, с декабря 2020 года было проведено более 4,5 тыс. тактических учений, в том числе межвидовые и двусторонние.

Также Шойгу напомнил, что в сентябре прошли совместные с Белоруссией стратегические учения «Запад-2021».