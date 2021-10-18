Эксперт рассказал о преимуществах электронных паспортов

Руководитель лаборатории компании «Норбит» (входит в группу ЛАНИТ) по AI и Big Data Дмитрий Демидов рассказал о преимуществах электронных паспортов.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что иметь паспорт в цифровом и бумажном виде гораздо удобнее, чем просто в бумажном.

«Во-первых, каждый носит телефон при себе, и чем меньше других вещей нужно брать с собой, тем удобнее. Цифровой паспорт также позволяет быстрее проходить проверки и регистрации в различных учреждениях», — заявил эксперт.

По его словам, это поспособствует экономии большого объёма времени и денег во всех процессах, а также снизит возможность подделки документа.

Как пояснил Демидов, электронный паспорт будет отображаться в онлайн-системе, которая сразу укажет на его достоверность, позволит сравнить фотографию с предъявителем.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года в трёх регионах России запустят электронные паспорта.