Эксперт рассказал о преимуществах электронных паспортов

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Руководитель лаборатории компании «Норбит» (входит в группу ЛАНИТ) по AI и Big Data Дмитрий Демидов рассказал о преимуществах электронных паспортов.
Эксперт рассказал о преимуществах электронных паспортов
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что иметь паспорт в цифровом и бумажном виде гораздо удобнее, чем просто в бумажном.

«Во-первых, каждый носит телефон при себе, и чем меньше других вещей нужно брать с собой, тем удобнее. Цифровой паспорт также позволяет быстрее проходить проверки и регистрации в различных учреждениях», — заявил эксперт.

По его словам, это поспособствует экономии большого объёма времени и денег во всех процессах, а также снизит возможность подделки документа.

Как пояснил Демидов, электронный паспорт будет отображаться в онлайн-системе, которая сразу укажет на его достоверность, позволит сравнить фотографию с предъявителем.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года в трёх регионах России запустят электронные паспорта.

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