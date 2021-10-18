Волонтёры из Удмуртии участвуют в премии #МыВместе

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Волонтёры из Удмуртии принимают участие в международной премии #МыВместе. Голосовать за проекты финалистов можно до 5 ноября.
Волонтёры из Удмуртии участвуют в премии #МыВместе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Елизавета Перминова представляет проект «На равных» в треке «Волонтёры и НКО» в номинации «Помощь людям». Он предусматривает создание творческой лаборатории для детей с ограниченными возможностями.

Захар Муханов принимает участие в треке «Медиа» в категории «Сторителлинг». Его документальный фильм «Новый феникс» посвящён деятельности по сохранению исторической памяти и гражданско-патриотическому воспитанию.

Победителей объявят на международном форуме гражданского участия, который состоится в Москве 2—5 декабря.

Ранее сообщалось, что началось голосование за участников международной премии «Мы вместе». В финал вышли 288 авторов проектов со всей России.

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