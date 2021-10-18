Волонтёры из Удмуртии участвуют в премии #МыВместе
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Елизавета Перминова представляет проект «На равных» в треке «Волонтёры и НКО» в номинации «Помощь людям». Он предусматривает создание творческой лаборатории для детей с ограниченными возможностями.
Захар Муханов принимает участие в треке «Медиа» в категории «Сторителлинг». Его документальный фильм «Новый феникс» посвящён деятельности по сохранению исторической памяти и гражданско-патриотическому воспитанию.
Победителей объявят на международном форуме гражданского участия, который состоится в Москве 2—5 декабря.
Ранее сообщалось, что началось голосование за участников международной премии «Мы вместе». В финал вышли 288 авторов проектов со всей России.