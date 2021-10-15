Началось голосование за участников премии «Мы вместе»

Короткая ссылка
Началось голосование за участников международной премии «Мы вместе». В финал вышли 288 авторов проектов со всей России.
Началось голосование за участников премии «Мы вместе»
  • © премия.мывместе.рф

Об этом сообщает Life.ru.

В частности, в треке «Бизнес» представлено 80 проектов, в треке «Медиа» — 76, в треке «Волонтёры и НКО» — 132.

«Это настоящее народное голосование, которое позволит определить самые эффективные практики. И какие из них станут частью нашей жизни — зависит от нас самих», — заявила глава Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

По её словам, это история, которую создают некоммерческие организации, представители власти, бизнеса и «любой небезучастный гражданин» России.

Ранее сообщалось, что приём заявок на участие в международной премии #МыВместе продлили до 25 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить