Началось голосование за участников премии «Мы вместе»
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Об этом сообщает Life.ru.
В частности, в треке «Бизнес» представлено 80 проектов, в треке «Медиа» — 76, в треке «Волонтёры и НКО» — 132.
«Это настоящее народное голосование, которое позволит определить самые эффективные практики. И какие из них станут частью нашей жизни — зависит от нас самих», — заявила глава Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.
По её словам, это история, которую создают некоммерческие организации, представители власти, бизнеса и «любой небезучастный гражданин» России.
Ранее сообщалось, что приём заявок на участие в международной премии #МыВместе продлили до 25 июля.