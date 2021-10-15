Началось голосование за участников премии «Мы вместе»

Началось голосование за участников международной премии «Мы вместе». В финал вышли 288 авторов проектов со всей России.

Об этом сообщает Life.ru.

В частности, в треке «Бизнес» представлено 80 проектов, в треке «Медиа» — 76, в треке «Волонтёры и НКО» — 132.

«Это настоящее народное голосование, которое позволит определить самые эффективные практики. И какие из них станут частью нашей жизни — зависит от нас самих», — заявила глава Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

По её словам, это история, которую создают некоммерческие организации, представители власти, бизнеса и «любой небезучастный гражданин» России.

Ранее сообщалось, что приём заявок на участие в международной премии #МыВместе продлили до 25 июля.