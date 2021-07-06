Приём заявок на участие в международной премии #МыВместе продлили до 25 июля

Приём заявок на участие в международной премии #МыВместе продлён до 25 июля.

За полтора месяца поступило около 15 тыс. заявок из 85 регионов России. В последний день кампании оргкомитет получил сотни обращений от волонтёров, некоммерческих организаций и предпринимателей с просьбой продлить дедлайн.

«Премия #МыВместе стала логичным продолжением всероссийского конкурса «Доброволец России». В прошлом году пандемия коронавируса и общероссийская акция #МыВместе показали, что в социальную активность и волонтёрство включаются не только профильные некоммерческие организации и их активисты, но также просто неравнодушные граждане, бизнес, профессионалы», — заявила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

По её словам, это нашло отражение и в премии — речь идёт не о конкурсе для волонтёров, а о признании гражданской активности и инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Адыгеи поблагодарили волонтёров, помогавших во время пандемии.