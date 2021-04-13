Власти Адыгеи поблагодарили волонтёров, помогавших во время пандемии
- © пресс-служба главы Адыгеи
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Как заявил Кумпилов, добровольчество стало важной опорой.
«Наши волонтёры помогали в «красной зоне», в кол-центрах, оказывали помощь пожилым людям, развозили продукты, медикаменты, довозили врачей до пациентов», — сказал он.
По его словам, более 1 тыс. добровольцев в республике стали участниками акции «Мы вместе», причём это не только молодёжь, но и представители старшего поколения.
От имени президента Кумпилов вручил волонтёрам благодарственные письма.
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