Власти Адыгеи поблагодарили волонтёров, помогавших во время пандемии

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с волонтёрами, которые принимали участие во всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Как заявил Кумпилов, добровольчество стало важной опорой.

«Наши волонтёры помогали в «красной зоне», в кол-центрах, оказывали помощь пожилым людям, развозили продукты, медикаменты, довозили врачей до пациентов», — сказал он.

По его словам, более 1 тыс. добровольцев в республике стали участниками акции «Мы вместе», причём это не только молодёжь, но и представители старшего поколения.

От имени президента Кумпилов вручил волонтёрам благодарственные письма.

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