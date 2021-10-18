Основатель центра подготовки «Витязь» Лысюк: никто не нарушал правил марш-броска на полигоне Тамбукан

Основатель центра подготовки «Витязь» Сергей Лысюк заявил RT, что никто не нарушал правил марш-броска на полигоне Тамбукан.

«Никаких поблажек не было. Мы провели совет «краповых беретов» с привлечением тех людей, которые принимали участие в испытаниях. Мы не нашли там каких-то злоупотреблений и прочее. Это всё было раздуто в СМИ», — сказал он.

По словам Лысюка, после инцидента бойцы не сменили головной убор на уставные кепки в знак протеста, как сообщали СМИ: «Сегодня на разводе все спецназовцы стояли в краповом берете».

«Мы не разделяем — Чеченская Республика либо какой-то регион другой. Право получить краповый берет может только тот, кто действительно нормально и чётко сдаст все испытания», — отметил он.

В беседе с РИА Новости он добавил, что из 52 человек обладателями беретов стали 38 кандидатов.

Ранее в социальных сетях распространились видео и сообщения о том, что на Кавказе на испытаниях на краповые береты бойцов спецназа Росгвардии были драки и конфликты.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что никаких драк на состязаниях краповых беретов не было.