В Подмосковье построят ещё 50 школ благодаря федеральной поддержке

Короткая ссылка
В Московской области построят ещё около 50 школ благодаря федеральной поддержке, доложил губернатор Андрей Воробьёв российскому лидеру Владимиру Путину.
В Подмосковье построят ещё 50 школ благодаря федеральной поддержке
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы активно строим школы. В 2019-м заложили 50 школ. Соответственно, в 2021 году сдаём 50 школ, плюс ещё 15 пристроек», — сказал Воробьёв.

Как отметил губернатор, благодаря федеральной поддержке и на основе регионального бюджета регион строит следующие 50.

«Детские сады и школы в Подмосковье мы строим очень активно, чтобы второй смены не допустить, чтобы качество образования и в период учёбы, и после неё было на высоком, достойном уровне», — заявил он.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Краснодара выделили 383 млн рублей, чтобы начать строительство семи школ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить