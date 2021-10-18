В Подмосковье построят ещё 50 школ благодаря федеральной поддержке

В Московской области построят ещё около 50 школ благодаря федеральной поддержке, доложил губернатор Андрей Воробьёв российскому лидеру Владимиру Путину.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы активно строим школы. В 2019-м заложили 50 школ. Соответственно, в 2021 году сдаём 50 школ, плюс ещё 15 пристроек», — сказал Воробьёв.

Как отметил губернатор, благодаря федеральной поддержке и на основе регионального бюджета регион строит следующие 50.

«Детские сады и школы в Подмосковье мы строим очень активно, чтобы второй смены не допустить, чтобы качество образования и в период учёбы, и после неё было на высоком, достойном уровне», — заявил он.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Краснодара выделили 383 млн рублей, чтобы начать строительство семи школ.