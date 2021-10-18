Защита основателя «Мужского государства» обжалует решение суда о запрете объединения

Защита создателя объединения «Мужское государство»* Владислава Позднякова намерена обжаловать решение суда о признании организации экстремистской и её запрете в России. Об этом заявил журналистам адвокат Дзамболат Габараев.

«Мы будем обжаловать данное решение в законном порядке», — цитирует его РИА Новости.

18 октября Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил её деятельность в России.

Как уточняет агентство, с требованием о запрете объединения в суд обратилась прокуратура Нижегородской области.

Административными ответчиками являются незарегистрированное межрегиональное объединение «Мужское государство», его организатор Поздняков, а также Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Они не явились в суд.

* «Мужское государство» — объединение признано экстремистским по решению Нижегородского областного суда от 18.10.2021.