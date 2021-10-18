Котяков оценил возможность перевода сотрудников на удалённую работу в регионах

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Регионы сами могут рекомендовать перевод сотрудников на удалённую работу в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Котяков оценил возможность перевода сотрудников на удалённую работу в регионах
  • РИА Новости

«Всё, что касается рекомендаций, зачастую определяется региональными органами власти в зависимости от той эпидситуации, которая складывается в том или ином субъекте», — приводит РИА Новости слова Котякова.

Как отметил министр, в России разработан «удобный инструмент удалённой дистанционной занятости для всех работодателей».

Ранее стало известно, что в Оренбургской области введут самоизоляцию для пенсионеров, не привитых от COVID-19.

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