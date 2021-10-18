Котяков оценил возможность перевода сотрудников на удалённую работу в регионах
- РИА Новости
«Всё, что касается рекомендаций, зачастую определяется региональными органами власти в зависимости от той эпидситуации, которая складывается в том или ином субъекте», — приводит РИА Новости слова Котякова.
Как отметил министр, в России разработан «удобный инструмент удалённой дистанционной занятости для всех работодателей».
Ранее стало известно, что в Оренбургской области введут самоизоляцию для пенсионеров, не привитых от COVID-19.