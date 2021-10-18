В Оренбургской области введут самоизоляцию для не привитых от COVID-19 пенсионеров

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Власти Оренбургской области введут с 20 октября обязательную самоизоляцию для пожилых людей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.
В Оренбургской области введут самоизоляцию для не привитых от COVID-19 пенсионеров
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

«Оренбуржцам старше 60 лет, до сих пор не прошедшим вакцинацию, с 20 октября необходимо находиться на самоизоляции и не покидать свои дома», — приводит сообщение ТАСС.

Покидать дома можно будет для поездок на работу и обратно, выхода в магазин, за продуктами, выгула домашних животных, обращения за медицинской помощью, а также для вызова в правоохранительные органы или в суд.

Ранее в Омской области ввели обязательную вакцинацию от CОVID-19 для работников промышленности и строительства, курьеров, обслуживающего персонала и охранников.

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