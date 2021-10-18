Глава Хакасии допустил возможность введения локдауна из-за COVID-19
- Reuters
Об этом он заявил в прямом эфире у себя в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.
Коновалов подчеркнул, что подобные решения власти принимают на основании рекомендаций Роспотребнадзора и медиков.
«Пока у нас ситуация контролируемая... но если ситуация будет осложняться, я не исключаю такого развития событий, возможно, придётся ограничивать и полностью закрывать какие-то отрасли», — сказал глава региона.
В России в течение суток выявили 34 325 случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем для страны за время пандемии. Накануне сообщалось о 34 303 заболевших.