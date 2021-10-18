Глава Хакасии допустил возможность введения локдауна из-за COVID-19

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Глава Хакасии Валентин Коновалов допустил возможность введения локдауна в регионе в случае ухудшения ситуации с распространением пандемии коронавируса.
Глава Хакасии допустил возможность введения локдауна из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом он заявил в прямом эфире у себя в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Коновалов подчеркнул, что подобные решения власти принимают на основании рекомендаций Роспотребнадзора и медиков.

«Пока у нас ситуация контролируемая... но если ситуация будет осложняться, я не исключаю такого развития событий, возможно, придётся ограничивать и полностью закрывать какие-то отрасли», — сказал глава региона.

В России в течение суток выявили 34 325 случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем для страны за время пандемии. Накануне сообщалось о 34 303 заболевших. 

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