Бастрыкин рассказал о раскрываемости убийств и других тяжких преступлений в России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о раскрываемости убийств и других тяжких преступлений.

«Раскрываемость убийств, изнасилований, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего, составляет в настоящее время 97—99%», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как отметил Бастрыкин, криминалистика — это наука, которая находится в процессе непрерывного развития, и её достижения находятся на службе СК.

«Важным и закономерным этапом развития современной криминалистики явилось создание в системе СК Криминалистического центра, где трудятся специалисты, сочетающие в себе творческое начало и железную логику. Это подразделение постоянно развивается, внедряя новейшие методики раскрытия и расследования преступлений, современную криминалистическую и специальную технику по всей стране», — сказал он.

По словам Бастрыкина, ведомство продолжает формировать отделы криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах, что позволяет оперативно оказывать практическую помощь следователям центрального аппарата и территориальных следственных подразделений.

Ранее в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве рассказали о раскрываемости убийств в городе.