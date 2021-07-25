В СК рассказали о раскрываемости убийств в Москве
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Как отметили в ведомстве, раскрываемость убийств в столице благодаря возможностям новой криминалистической техники и системе «Безопасный город» выросла до 92%.
«По итогам шести месяцев 2021 года раскрываемость убийств (ст. 105 УК России) составила 92,2%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК России), — 100%, раскрываемость изнасилований (ст. 131 УК России) — 100%», — цитирует ГСУ СК ТАСС.
Ранее в СК назвали Москву и Московскую область лидерами по налоговым преступлениям.