В СК рассказали о раскрываемости убийств в Москве

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В пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве рассказали о раскрываемости убийств в городе.
В СК рассказали о раскрываемости убийств в Москве
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Как отметили в ведомстве, раскрываемость убийств в столице благодаря возможностям новой криминалистической техники и системе «Безопасный город» выросла до 92%.

«По итогам шести месяцев 2021 года раскрываемость убийств (ст. 105 УК России) составила 92,2%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК России), — 100%, раскрываемость изнасилований (ст. 131 УК России) — 100%», — цитирует ГСУ СК ТАСС.

Ранее в СК назвали Москву и Московскую область лидерами по налоговым преступлениям.

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