В Калининградской области расчёты РК «Бастион» уничтожили корабли «противника»

Боевые расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» Балтфлота уничтожили корабли условного противника в Калининградской области.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Военнослужащие Балтийского флота выполнили переброску техники, обнаружили цели и провели электронные пуски по мишеням. Ещё одной задачей стала отработка быстрой смены позиций и проверка работоспособности всех систем.

В манёврах участвовали более 50 военнослужащих, было задействовано около десяти единиц техники.

Как ранее сообщало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.