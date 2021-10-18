В Калининградской области расчёты РК «Бастион» уничтожили корабли «противника»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Военнослужащие Балтийского флота выполнили переброску техники, обнаружили цели и провели электронные пуски по мишеням. Ещё одной задачей стала отработка быстрой смены позиций и проверка работоспособности всех систем.
В манёврах участвовали более 50 военнослужащих, было задействовано около десяти единиц техники.
Как ранее сообщало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.