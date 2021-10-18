На портале госуслуг планируют сделать учётные записи для детей до конца 2022 года
- РИА Новости
Он акцентировал внимание на том, что к настоящему времени в стране есть много сервисов, ориентированных на детей, среди которых электронный дневник и доступ к цифровому контенту.
«До конца 2022 года мы обязательно сделаем возможным получение учётной записи на портале госуслуг для детей, которые не достигли возраста, необходимого для получения паспорта», — приводит Интерфакс слова Шадаева.
На данный момент дети, не достигшие 14-летнего возраста, могут оформить на портале госуслуг только упрощённую учётную запись.
Ранее стало известно о планах запустить в трёх регионах России до конца 2022 года электронные паспорта.