На портале госуслуг планируют сделать учётные записи для детей до конца 2022 года

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что до конца 2022 года планируется сделать возможным создание на портале госуслуг учётных записей для детей, не достигших 14 лет.

Он акцентировал внимание на том, что к настоящему времени в стране есть много сервисов, ориентированных на детей, среди которых электронный дневник и доступ к цифровому контенту.

«До конца 2022 года мы обязательно сделаем возможным получение учётной записи на портале госуслуг для детей, которые не достигли возраста, необходимого для получения паспорта», — приводит Интерфакс слова Шадаева.

На данный момент дети, не достигшие 14-летнего возраста, могут оформить на портале госуслуг только упрощённую учётную запись.

Ранее стало известно о планах запустить в трёх регионах России до конца 2022 года электронные паспорта.