Отец стрелявшего в школе Пермского края рассказал, что возил сына на стрельбище

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Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе в селе Сарс под Пермью, ездил с отцом на стрельбище.
Отец стрелявшего в школе Пермского края рассказал, что возил сына на стрельбище
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Об этом отец мальчика рассказал в беседе с телеканалом «360».

Так, мужчина подтвердил, что сын взял ружьё из его сейфа. При этом он отметил, что закрывал сейф, однако ребёнок мог найти ключи.

«Мы с ним на стрельбище вместе ездили, на карьер. Он умеет стрелять», — сказал отец мальчика.

По словам мужчины, он не ожидал от сына такого поступка. Ребёнок никогда не жаловался на кого-либо в школе. Какой-либо агрессии в поведении сына отец также прежде не замечал.

Ранее ученица 11-го класса в беседе с URA.RU рассказала, что после того, как в школе началась стрельба, учеников экстренно эвакуировали, а некоторых закрыли в классах.

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