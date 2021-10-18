Суд приговорил тулунского маньяка к 24 годам колонии

Суд города Тулун в Иркутской области вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщин. Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима.

«Приговором Иркутского областного суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год и десять месяцев с отбыванием в колонии строгого режима», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Материалы уголовного дела составили 116 томов.

Задержанный мужчина с 2000 по 2019 год совершил в городе Тулун серию изнасилований и убийств. Он обвинялся по статьям об убийстве двух лиц и совершении насильственных действий сексуального характера.

Ранее в Подмосковье мужчину приговорили к пожизненному заключению за изнасилования и убийства.