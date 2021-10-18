В Госдуме поддержали планы увеличения максимального размера пособия по уходу за ребёнком

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с RT прокомментировал планируемое увеличение в России максимального размера пособия по уходу за ребёнком с февраля 2022 года.
В Госдуме поддержали планы увеличения максимального размера пособия по уходу за ребёнком
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Это очень хорошее решение, которое позволяет снизить нагрузку на семьи по содержанию детей за счёт дополнительной поддержки государства», — сказал депутат.

Он добавил, что такое решение повышает уровень жизни.

«И мотивирует на увеличение количества детей в семьях с учётом материнского капитала, и позволяет нам иметь будущее. Это прекрасное решение», — заключил Фёдоров.

Ранее стало известно, что в России с февраля 2022 года увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребёнком, оно будет составлять 31 282 рубля.

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