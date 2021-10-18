Московские школы и колледжи возглавили рейтинг детского движения WorldSkills Russia

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Московские школы и колледжи возглавили впервые сформированный топ-100 образовательных организаций юниорского движения WorldSkills Russia.
Московские школы и колледжи возглавили рейтинг детского движения WorldSkills Russia
  • РИА Новости

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«При его (рейтинга. — RT) составлении учитывалось участие детей от 12 до 14 лет в чемпионатах профессионального мастерства и тематических сменах «Профильные техноотряды». В рейтинг вошли образовательные учреждения из 38 регионов страны. Столица возглавила этот рейтинг», — говорится в сообщении.

Замруководителя Департамента образования и науки Москвы Александр Тверской отметил, что результаты учащихся подтверждают высокое качество столичного образования.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

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