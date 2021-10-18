В МВД подтвердили стрельбу в школе под Пермью

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RT
В пресс-службе ГУ МВД Пермского края подтвердили, что в школе под Пермью произошла стрельба. Стрельбу открыл ученик шестого класса этой школы, никто не пострадал.
В МВД подтвердили стрельбу в школе под Пермью
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«Сегодня около 08:00 (06:00 мск) в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвёл два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан», — говорится в сообщении полиции.

Как отмечает РИА Новости, стрельбу открыл ученик шестого класса этой школы.

Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия.

Ранее стало известно, что ученик устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс в Пермском крае, никто не пострадал.

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