В МВД подтвердили стрельбу в школе под Пермью
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«Сегодня около 08:00 (06:00 мск) в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвёл два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан», — говорится в сообщении полиции.
Как отмечает РИА Новости, стрельбу открыл ученик шестого класса этой школы.
Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия.
Ранее стало известно, что ученик устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс в Пермском крае, никто не пострадал.