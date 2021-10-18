В России вступили в силу новые правила подключения к газу

В России вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям.

Cоответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что догазификация пройдёт только в населённых пунктах с уже имеющейся там газораспределительной инфраструктурой.

Возможность подключения получат граждане, которые собираются использовать газ для личных, семейных и домашних нужд, и не будет распространяться на тех, кто подключит газ для коммерческих целей.

Ранее сообщалось, что в кабмине рассказали о ситуации с догазификацией в регионах России.