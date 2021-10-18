Россия и Китай завершили учение в Японском море

Россия и Китай завершили совместное военно-морское учение «Морское взаимодействие», которое проходило в Японском море.

«В Японском море завершилось 3-х дневное совместное учение ВМФ Российской Федерации и ВМС Китайской Народной Республики «Морское взаимодействие-2021», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны России.

Отмечается, что на завершающем этапе учения «Морское взаимодействие-2021» корабли ВМФ России и ВМС НОАК при поддержке самолетов противолодочной авиации осуществили совместный поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе.

Ранее сообщалось, что корабли России и Китая на учениях в Японском море отработали борьбу с минами.