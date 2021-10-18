Срок службы межконтинентальных ракет «Стилет» продлён

Срок службы межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ «Стилет» продлен как минимум до 2023 года.

Об этом сообщил генеральный директор и конструктор «ВПК «НПО машиностроения» Алексей Леонов.

«Ракеты УР-100Н УТТХ уже имеют наиболее длительные сроки нахождения на боевом дежурстве. На сегодняшний день эти сроки продлены свыше 37 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН. По итогам этих мероприятий год за годом мы продлеваем срок эксплуатации ракет. На 2022 год эти работы также запланированы», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее СМИ сообщили, что Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету.