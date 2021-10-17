Пострадавшие после нападения в якутском диспансере находятся в стабильно тяжёлом состоянии

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После нападения в наркодиспансере в Якутии один пострадавший отправлен на амбулаторное лечение, ещё четверо, в том числе нападавший, госпитализированы, сообщили в Минздраве республики.
Пострадавшие после нападения в якутском диспансере находятся в стабильно тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

«Все они оперативно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в РБ№2 — ЦЭМП после нападения пациента в наркологическом диспансере. Им оказана экстренная медпомощь. После осмотра четырёх человек госпитализировали, одного отпустили домой на амбулаторное лечение», — сказали в ведомстве.

Состояние всех пострадавших оценивается врачами как стабильно тяжёлое, они получают лечение в полном объёме.

Следственные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Инцидент произошёл 16 октября. Пациент наркологического диспансера в Якутске напал на других пациентов и ранил сам себя. Один человек скончался, возбуждено уголовное дело.

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