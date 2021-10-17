Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира в особых случаях

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин высказал предложение ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира в случаях, если становится известно, что лауреат совершал преступления и нарушал права и свободы человека.

Как напомнил в своём Telegram спикер Госдумы, в своём завещании Альфред Нобель отмечал, что средства из фонда должны перечисляться «тому, кто внесёт весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив».

Володин подчеркнул, что, например, премию мира получил Михаил Горбачёв.

«Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР. Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия. За какой «мирный процесс» ему вручили премию?» — отметил Володин.

Он также напомнил о том, что политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи получила премию в 1991 году «за борьбу за демократию и свободу», а в августе 2018 года миссия ООН «обвинила правительство во главе с самой Аун Сан Су Чжи в геноциде мусульманской народности рохинджа».

«За что вручили премию экс-президенту США Бараку Обаме? За «чрезвычайные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между нациями»... Как показало время, его пребывание у власти — это «Арабская весна», революция в Ливии, которая привела к свержению законной власти и кровопролитной гражданской войне и тяжелейшим последствиям для народа этой страны. Вооружённые конфликты в Сирии, Афганистане и Ираке», — добавил политик.

Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира, констатировал председатель Госдумы.

«Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», — подытожил он.

Лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Премия была присуждена за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».