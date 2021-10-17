В России предложили запретить остановку транспорта на «островках безопасности»

Министерство транспорта и МВД России предложили изменить правила дорожного движения и запретить остановку и движение транспорта на «островках безопасности».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

«Дополнить абзацем следующего содержания: (остановка запрещается) на островках направляющих и островках безопасности», — говорится в документе.

Как пояснили инициаторы, для ликвидации хаотичной парковки и обеспечения видимости в подобных местах приходится размещать не предназначенные для этого малые архитектурные формы или бетонные блоки.

Такие вещи могут не только «ухудшать внешний облик города», но и снижать безопасность дорожного движения, особенно в ночное время и зимой, подчеркнули авторы.

«Внесение изменений в ПДД в части исключения движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности улучшит видимость транспортных средств и обеспечит повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах», — говорится в проекте постановления.

Также правительство предложило ограничить максимальную скорость для автобусов, не оборудованных ремнями безопасности, вне населённых пунктов 70 км/ч.