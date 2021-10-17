В Люберцах произошёл пожар на хлебозаводе

Пожар произошёл на заводе хлебобулочных изделий в городе Люберцы Московской области.

«В 04:20 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 93. В здании находится производство хлебобулочных изделий и мяса», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МЧС.

Отмечается, что происходило горение частично лифтовой шахты и кровли на площади 50 кв. м.

Впоследствии пожар на кровле распространился до площади 400 кв. м.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Свердловской области погибли четыре человека.