В Люберцах произошёл пожар на хлебозаводе
«В 04:20 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 93. В здании находится производство хлебобулочных изделий и мяса», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МЧС.
Отмечается, что происходило горение частично лифтовой шахты и кровли на площади 50 кв. м.
Впоследствии пожар на кровле распространился до площади 400 кв. м.
Ранее сообщалось, что при пожаре в Свердловской области погибли четыре человека.